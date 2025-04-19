نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الإنتر مهدد بالغياب عن ديربي ميلانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، إن مهاجمه ماركوس تورام يعاني من إصابة في الفخذ، وينتظر معرفة ما إذا كان سيتعافى في الوقت المناسب قبل مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، الأربعاء، أم لا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه من المرجح أن يغيب المهاجم الفرنسي، هداف إنتر ميلان في الدوري برصيد 14 هدفًا، عن مواجهة بولونيا صاحب المركز الخامس بالدوري، الأحد. في حين أكد النادي أن تورام خضع لفحوص طبية صباح الجمعة.

وقال إنتر في بيان: «أظهرت الفحوصات إجهادًا في عضلات الفخذ اليسرى. وسيتم تقييم حالته يوميًا».

ويتصدر إنتر ميلان، حامل اللقب، ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة من 32 مباراة، متقدمًا بثلاث نقاط على نابولي.

وسيستضيف ميلان، الأربعاء، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 - 1.

ويمكن لإنتر، أحد ثمانية أندية سبق لها الفوز بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، أن يكرر هذا الإنجاز هذا الموسم.

وسيواجه برشلونة فريقًا آخر سبق له الفوز بالثلاثية أيضًا، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأهله لهذا الدور في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية بفوزه 4 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على بايرن ميونيخ.

وغاب تورام، الذي بدأ 26 مباراة في الدوري وغاب عن واحدة فقط هذا الموسم، مؤخرًا عن تشكيلة منتخب فرنسا بسبب إصابة في الكاحل.