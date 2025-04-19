نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة رين أمام نظيره نانت وذلك ضمن منافسات الجولة ثلاثين بطولة الدوري الفرنسي

وحقق رين الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت مشاركة اللاعب مصطفى محمد.

أدريان تروفيرت افتتح الأهداف لفريق رين في الدقيقة 23 من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة مبكرا.

واستطاع نانت معادلة النتيجة مع حلول الدقيقة 54 عن طريق اللاعب مصطفى محمد والذي احتفل على طريقة القوس والسهم شعار الزمالك.

لكن محمد قادر ميتي أطلق رصاصة الرحمة في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليحقق الفوز لفريقه.

رين احتل المركز العاشر برصيد 38 نقطة وتواجد نانت في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.