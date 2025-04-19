نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يدخل صراعًا مع آرسنال لخطف هدفه في الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن المواجهة بين ريال مدريد وآرسنال لم تنتهِ عند حدود دوري أبطال أوروبا، بل امتدت إلى سوق الانتقالات، حيث دخل النادي الملكي في سباق جديد مع الفريق اللندني على ضم أحد أبرز أهدافه الصيفية.

وبحسب ما كشفه موقع *فوت ميركاتو*، فإن ريال مدريد يضع الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد، على راداره ضمن خططه لتعزيز خط الوسط في الموسم المقبل.

ويُعد زوبيميندي، البالغ من العمر 26 عامًا، من الأسماء التي ارتبطت بقوة بالانتقال إلى آرسنال، خاصة بعد رفضه عرضًا من ليفربول الصيف الماضي، إلا أن المؤشرات الأخيرة ترجّح كفة النادي الملكي، إذ أشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى "الميرينجي" حال توفر العرض الرسمي.

ويمتلك زوبيميندي شرطًا جزائيًا في عقده مع سوسيداد تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ما يجعل الصفقة ممكنة من الناحية المادية بالنسبة لكبار أوروبا.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من خروج ريال مدريد من دوري الأبطال على يد آرسنال، بخسارة قاسية في مجموع المباراتين (1-5)، ما يجعل من صفقة زوبيميندي – إن تمت – فرصة للرد على الإقصاء الأوروبي بطريقته الخاصة.

ومن المتوقع أن يشهد ريال مدريد عدة تغييرات في تشكيلته وطاقمه الفني مع نهاية الموسم، في إطار سعي الإدارة لتصحيح المسار بعد موسم لم يرقَ لتطلعات جماهير "البرنابيو".