نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات مدرب النصر بعد الهزيمة من القادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر، إن الخسارة من القادسية 2 - 1 لم تكن في الحسبان، مشيرًا إلى أنه كان يجب عدم الخسارة، لكن فريقه سيعمل على التعويض في مقبل الأيام.

وتحدث بيولي في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام القادسية: «كانت مباراة صعبة بين الفريقين، والقادسية استحق الفوز».

وحول أسباب المستوى الفني الضعيف في المباراة، قال: «لا أرى أننا كنا سيئين، لعبنا بصورة جيدة جدًا، ولكن لا نقلل من مستوى المنافسة وقوته وقيمته».

وأضاف: «تفكيري في الفوز، ولذلك اتخذت التغييرات المناسبة، ولا أرى أن هناك ضعفًا في الخط الهجومي بالمباراة. لم نستغل الفرص التي حصلت لنا، عكس القادسية الذي استغل فرصتين، وسجل وحقق الفوز بالنقاط الثلاث، لم تكن فرصنا معدومة».

وتابع: «خسرنا مباراة مهمة جدًا، ولكل مباراة ظروفها، أحيانًا نخسر لعدم التوفيق، وأحيانًا نوفق ونسجل ونفوز، وندرك صعوبة الوضع في نهاية الموسم».

وختم بقوله: «كان يجب علينا عدم الخسارة في هذه المباراة، ولم تكن في الحسبان، لكن علينا العمل حتى نسترد عافيتنا لنهاية الموسم».