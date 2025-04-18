نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يخسر أمام القادسية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

انطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن فهد

افتتح فريق القادسية التسجيل في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول تقدم عن طريق" تركي العمار"

عادل لاعبي النصر النتيجة في الشوط الثاني في الدقيقة 86جاء الهدف عن طريق" ساديو ماني"

ورد سريعًا فريق القادسية في الدقيقة 87 جاء هدف التقدم عن طريق بيير أوباميانج

احتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز القادسية بهدفين مقابل هدف

الفوز يضيف لفريق القادسية ثلاثة نقاط جديدة ويرتفع إلي النقطة 55 في المركز الخامس ويتجمد رصيد النصر عند النقطة 57 في المركز الثالث