مدرب آرسنال يكشف عن نبأ سار

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أحمد جودة - القاهرة - قال المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ميكيل أرتيتا، إن كاي هافيرتز بصدد تدعيم فريقه بعدما كشف أن اللاعب سيعود في وقت مبكر عما كان متوقعًا.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن آرسنال، الذي يواجه إبسويتش الأحد، يوجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق 13 نقطة خلف ليفربول المتصدر، مع تبقي 18 نقطة لحصدها خلال الجولات الست المتبقية.

ويحتاج آرسنال إلى تفادي الخسارة أمام إبسويتش، ليحرم ليفربول من التتويج باللقب في هذه الجولة.

ولكن الفريق الذي يدربه أرتيتا ما زال في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وذلك بعد فوزه الكبير (5 - 1) على ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وتمكن آرسنال من التأهل إلى الدور قبل النهائي دون وجود مهاجم صريح، بعدما انضم كاي هافيرتز إلى غابرييل خيسوس في قائمة المصابين، بعدما تعرّض لإصابة في أوتار الركبة في فبراير (شباط) الماضي.

وكان يُتوقع أن يغيب الألماني عن الدوري لنهاية الموسم، ولكن أرتيتا يثق بأن هافيرتز الذي ما زال يتصدّر قائمة هدافي النادي هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، سيكون متاحًا إذا تمكّن آرسنال من عبور سان جيرمان وتأهل إلى المباراة النهائية التي تُقام في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.

وعند سؤاله عما إذا كان لدى هافيرتز فرصة للعب في الدور قبل النهائي، إذ تُقام مباراة الذهاب يوم 30 من الشهر الحالي، وتُقام مباراة الإياب في باريس بعدها بثمانية أيام، قال أرتيتا: «بالنسبة إلى قبل النهائي؟ أعتقد أن هذا قريب للغاية».

وأضاف: «ولكن لو كان عليّ المراهنة على عودته في وقت مبكر عما نتوقع، فسأقول نعم».

وأردف: «الطريقة التي يتدرب بها، كل يوم يوجد في صالة الألعاب الرياضية، يشجع الجميع، وأعتقد أنه لا يمكنك إبعاده عن المباريات لوقت أطول».