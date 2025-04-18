نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدرسون يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن إيدرسون مورايس، حارس مرمى الفريق، سيغيب عن رحلة الفريق إلى جوديسون بارك، لكن فيل فودين ومانويل أكانجي يقتربان من العودة للفريق أمام إيفرتون.

ويهدف مانشستر سيتي إلى احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، الذي اتسم بالتحديات للفريق، بعد سلسلة من النجاحات انتهت بعد التتويج بـ4 ألقاب متتالية.

ويواصل مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، محاولاته السبت أمام إيفرتون، حيث سيغيب إيدرسون بعدما تعرض لإصابة في الفخذ في المباراة التي فاز بها الفريق على كريستال بالاس 5 - 2 بالجولة الماضية.

وقال غوارديولا عن الحارس البرازيلي: «ليس جاهزًا للمباراة... لا أعلم ما إذا كان سيغيب لفترة طويلة أم لا».

وأكّد مدرب مانشستر سيتي أن المهاجم إيرلينغ هالاند لن يكون جاهزًا للمباريات المقبلة، فيما يتحسن حال الثنائي ناثان أكي وجون ستونز، ولكن سيستمر غيابهما.

ويقترب أكانجي من العودة بعد إصابته في العضلة المقربة، التي تعرض لها أمام ريال مدريد في منتصف فبراير (شباط) الماضي. أما حالة فودين فتتقدم، بعد أن غاب عن مباراة كريستال بالاس بسبب إصابة تعرض لها خلال ديربي مانشستر.

وقال غوارديولا: «عاد فيل للتدريبات الخميس، واليوم كانت الحصة التدريبية الثانية له منذ إصابته في أولد ترافورد».

وأضاف: «خاض أكانجي حصتين أو 3 حصص معنا، وأرى أنه يتحرك بشكل جيد للغاية. سنرى ما سيحدث اليوم (عندما يعود)».