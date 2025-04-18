نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الفيحاء بخماسية نظيفة في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الأهلي والفيحاء

وسجل روجير ايبانيز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 صنع محرز وعاد ايبانيز بالهدف الثاني في الدقيقة 37 صنع محرز وسجل توني الهدف الثالث في الدقيقة 45 صنعه له محرز.

وسدد ايفان توني ضربة جزاء في الدقيقة 68 وعاد رياض محرز بالهدف الخامس في الدقيقة 82 صنع البريكان وانتهت المباراة 5/0.

وبهذه النتيجة احتل الراقي المركز الرابع برصيد 55 نقطة بعد تحقيق 17 فوز و4 تعادلات وخسر 7 بينما يأتي الفيحاء في المركز 14 برصيد 29 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل بأحد عشر وهزم بمثلهم.