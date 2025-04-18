نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق حزين من كومباني بعد توديع دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ، إنه "لا يستطيع تغيير الماضي"، وذلك عقب خروج ناديه من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن "يمكننا إظهار مدى كفاءتنا" حيث يركز الفريق الآن على هدفه المتبقي لهذا الموسم، وهو استعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وصرح كومباني في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: نريد أن نبذل قصارى جهدنا لنكون أفضل في المباراة القادمة. أنا بطبيعتي متحمس للغاية. لا أحتاج للكثير لأعود بكامل طاقتي في اليوم التالي.

وانتهى حلم بايرن بخوض نهائي دوري الأبطال على ملعبه في مدينة ميونخ يوم 31 مايو القادم، عقب تعادله 2-2 مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، حيث انتهت مباراة الذهاب بخسارته 1-2 أمام الفريق الملقب بـ(الأفاعي)، الذي فاز 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

أكد كومباني أن "مهمتنا" هي معالجة خروجنا من دوري أبطال أوروبا والانتقال للمباراة التالية ضد هايدنهايم، غدا السبت، ببوندسليجا.

وأضاف المدرب البلجيكي: "من الأفضل أن نلعب بهذه السرعة مجددًا. الأولوية القصوى هي ما سنفعله في الدقائق الـ90 القادمة ضد هايدنهايم".

من جانبه، أكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، أنه لا يعتقد أن الفريق "سيُثقل كاهله" على الرغم من أن دوري أبطال أوروبا كان "حلمنا الكبير، لكننا فشلنا في حصده".

وتابع: "ومع ذلك، يسير الفريق على الطريق الصحيح. لدينا هدف كبير في الأسابيع القليلة المقبلة وهو استعادة لقب الدوري الألماني".

وأوقف باير ليفركوزن هيمنة بايرن ميونخ على لقب بوندسليجا، الذي استمر لمدة 11 موسما متتاليا، بعدما توج بالمسابقة في الموسم الماضي، لكن الفريق البافاري يتصدر حاليا ترتيب البطولة، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب.