نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يكتسح الفيحاء في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره الفيحاء بخماسية نظيفة في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الأهلي والفيحاء

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ونظيره الفيحاء برتم سريع وسجل ايبانيز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 صنع محرز وعاد ايبانيز بالهدف الثاني في الدقيقة 37 صنع محرز وسجل توني الهدف الثالث في الدقيقة 45 صنعه له محرز وانتهى الشوط الأول بينهم 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الأهلي والفيحاء برتم هادئ نسبيا وتلقى اورلاندو موسكيرا البطاقة الحمراء في الدقيقة 48 وسدد ايفان توني ضربة جزاء في الدقيقة 68 وعاد محرز بالهدف الخامس في الدقيقة 82 صنع البريكان وانتهت المباراة 5/0.