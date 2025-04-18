نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد لمرحلة ما بعد فاسكيز.. ومصير مودريتش وألابا قيد التقييم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخوض مرحلة جديدة دون خدمات قائده لوكاس فاسكيز، حيث تتجه المؤشرات نحو رحيله مع نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم وجود نية من إدارة فلورنتينو بيريز لتجديد عقده، وفقًا لما أوردته شبكة "ريليفو" الإسبانية مساء الجمعة.

وفي سياق متصل، يحيط الغموض بمستقبل كل من ديفيد ألابا ولوكا مودريتش مع الفريق الملكي، خاصة بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما زاد من الضغط داخل أروقة النادي.

وذكرت الشبكة أن وضع ألابا داخل الفريق قيد التحليل، في حين تميل بعض الآراء داخل النادي إلى أن المدافع النمساوي بات أقرب للرحيل، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه عقب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للوكا مودريتش، فرغم رغبة النجم الكرواتي في الاستمرار مع الفريق، إلا أن هناك حالة من التردد داخل النادي بشأن تجديد عقده، في ظل تقييم مستواه الفني وإمكانية استمراره على نفس النسق في الموسم القادم.