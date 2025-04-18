نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد كأس مصر.. نجم يد الأهلي يطمح بالتتويج ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محسن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب ‏كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في ‏نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.‏

وأوضح لاعب الأهلي أن الموسم لم ينته، وأن الفريق مستمر في تحقيق أهدافه وإسعاد ‏جماهيره، وأن هدفهم في المرحلة المقبلة هو الفوز ببطولة إفريقيا، التي يسعى الفريق للفوز بها بعد الفوز ببطولة الدوري والسوبر المصري لتكتمل ‏رباعية الفريق هذا الموسم.‏

وأشار محسن إلى أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تشهد منافسة قوية، وأن الفريق قدم اليوم مباراة ‏قوية أمام الزمالك، ونجح في التتويج باللقب.

واختتم محسن رمضان تصريحاته بالتأكيد أن «رجال اليد» قدم موسمًا قويًّا، بعد الفوز ببطولة كأس مصر وسوف يتم إغلاق الصفحة والاستعداد لبطولتي السوبر وإفريقيا للأندية أبطال الكئوس اللتين يستضيفهما النادي في مايو المقبل.