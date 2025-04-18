الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر لليد

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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، ببطولة كأس مصر، بعد أن فاز على فريق الزمالك في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 21_18.

شهد الشوط الأول تألقًا كبيرًا من جانب عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق، الذي تصدى لعدد كبير من المحاولات من جانب لاعبي الزمالك، وقدم اللاعبون أداءً دفاعيًّا مميزًا، مع تحولات هجومية سريعة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 11-10.

مع انطلاقة الشوط الثاني واصل الفريق السيطرة على مجريات اللعب، ونشطت محاولات اللاعبين من خلال اخترقات أحمد خيري وعمر سامي، وتمركز مميز من إبراهيم المصري ومرتدات سريعة من جانب عبد العزيز إيهاب وأحمد عادل، وتصويبات محسن رمضان، لتنتهي المباراة بنتيجة 21-18.

وكان «رجال يد الأهلي» قد تغلب على البنك الأهلي 26-20 في لقاء الدور نصف النهائي، قبل أن يواصل تألقه ويفوز على الزمالك ويتوج بالكأس، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب بطولة الدوري.