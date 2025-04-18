نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يهنئ فريق اليد بعد موسم استثنائي وتتويج بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة تتويجهم بلقب كأس مصر للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي، وتحقيق موسم استثنائي بالعلامة الكاملة، بعد الفوز ببطولات إفريقيا، السوبر المحلي، دوري المحترفين، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأشاد الخطيب بالأداء الرائع والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال مشوار البطولة، معبرًا عن تقديره الكبير لما بذله الفريق والجهاز الفني من جهد وعطاء استحقوا به اللقب عن جدارة واستحقاق.

كما وجه التهنئة لجماهير الأهلي الوفية، التي تمثل دائمًا العنصر المشترك في جميع الإنجازات والانتصارات، مؤكدًا أن هذا التتويج يحمّل الفريق مسؤولية كبيرة في الاستمرار على نفس النهج، ويمنحهم دافعًا قويًّا قبل خوض منافسات بطولتي السوبر وإفريقيا، اللتين يستضيفهما النادي الشهر المقبل.