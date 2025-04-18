نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميوني يكيل المديح لنجم أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كال دييغو سيميوني، مدرب أتليتيكو مدريد، المديح الجمعة للمهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث، خاصة لقدرته على تحويل المباراة بعد مشاركته بديلًا، وذلك قبل مواجهة لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

كان سورلوث، الذي انضم لأتليتيكو مدريد قادمًا من فياريال مقابل نحو 32 مليون يورو في أغسطس (آب) الماضي، بديلًا للثنائي خوليان ألفاريز، وأنطوان غريزمان، معظم فترات الموسم.

ومع ذلك، سجّل اللاعب (29 عامًا) 12 هدفًا في الدوري، بمعدل هدف كل 96 دقيقة.

وقال سيميوني للصحافيين: «أنا سعيد للغاية بأدائه، وأبلغته بذلك. كل ما يقدمه لنا، عندما يكون أساسيًا أو يشارك بديلًا في بعض المباريات التي لم تكن تسير بالشكل الذي نريده. إنه دوره. فهو مهاجم يجيد التمركز في منطقة الجزاء. المباريات تشهد كثيرًا من التغيرات، وهو يقوم بدوره، وهو مهم للفريق».

ويسعى أتليتيكو، صاحب المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة من 31 مباراة، لتقليص الفجوة مع برشلونة وريال مدريد بالفوز على ملعب لاس بالماس المهدد بالهبوط، السبت.

وقال المدرب الأرجنتيني: «لاس بالماس لديه مدرب يعمل بشكل جيد للغاية. إنه يعرف كيف ينافس في مثل هذا الموسم. لقد تنافسوا بشكل جيد، وهذا مهم. نعرف ما يحتاجون وما نحتاجه. يتميزون باللعب المباشر والتحول الجيد من الدفاع للهجوم، ويملكون لاعبين جيدين. يتمتع المهاجم فابيو سيلفا بقوة بدنية هائلة. يبذل جهدًا كبيرًا في الهجوم. أي مدرب يعمل معه يقدر ذلك».

وسيكون بوسع أتليتيكو الاعتماد على المهاجم أنخيل كوريا ضد لاس بالماس، بعد أن أنهى الدولي الأرجنتيني إيقافه لمدة 5 مباريات بسبب إهانة الحكم في خسارة الفريق على ملعب خيتافي بالدوري في مارس (آذار) الماضي.

وأردف سيميوني: «افتقدناه بلا شك. إنه لاعب، أظهر دائمًا قدرته على الحسم على مرّ السنوات، ويمنحنا كثيرًا من المزايا. الآن نحن نتدرب يوميًا بشكل جيد للغاية، لكنه لم يكن قادرًا على المشاركة، وقد أظهر التزامه دائمًا تجاه الفريق...».