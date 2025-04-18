نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومباني بعد الوداع الأوروبي: لا أستطيع تغيير الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ، إنه لا يستطيع تغيير الماضي، وذلك عقب خروج ناديه من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن يمكنه إظهار مدى كفاءة الفريق، إذ يركز الفريق الآن على هدفه المتبقي لهذا الموسم، وهو استعادة لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وصرح كومباني في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة: نريد أن نبذل قصارى جهدنا لنكون أفضل في المباراة القادمة. أنا بطبيعتي متحمس للغاية. لا أحتاج للكثير لأعود بكامل طاقتي في اليوم التالي.



وانتهى حلم بايرن بخوض نهائي دوري الأبطال على ملعبه في مدينة ميونخ يوم 31 مايو القادم، عقب تعادله 2-2 مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، حيث انتهت مباراة الذهاب بخسارته 1-2 أمام الفريق الملقب بـ(الأفاعي)، الذي فاز 4- 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

أكد كومباني أن المهمة هي معالجة الخروج من دوري أبطال أوروبا والانتقال للمباراة التالية ضد هايدنهايم، السبت، ببوندسليغا.

وأضاف المدرب البلجيكي: من الأفضل أن نلعب بهذه السرعة مجددًا. الأولوية القصوى هي ما سنفعله في الدقائق الـ90 القادمة ضد هايدنهايم.

ولدى بايرن قائمة من الغيابات تتمثل في لاعبين مصابين مثل لاعب الوسط جمال موسيالا والمدافع دايوت أوباميكانو وزميله ألفونسو دايفز وهيروكي إيتو والحارس سفين أولريش.