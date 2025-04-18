نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نابولي: التأهل لدوري أبطال أوروبا أولوية رئيسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أنطونيو كونتي مدرب نابولي، الجمعة، إن الأولوية الرئيسية لفريقه التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فشله في ذلك الموسم الماضي، وذلك رغم تأخره بثلاث نقاط فقط عن إنتر ميلان المتصدر في سباق المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى نابولي، الذي حصد اللقب لأول مرة منذ 33 عامًا في موسم 2022-2023، الموسم الماضي في المركز العاشر بشكل مخيب للآمال، مما دفع النادي إلى تعيين كونتي الذي قاد انتفاضة نابولي وأعاده للمنافسة على اللقب مرة أخرى.

ومع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم، قد يذهب اللقب في أي اتجاه، وحث كونتي جماهير نابولي على «الاستمرار في الحلم» بلقب آخر، لكن ليس قبل ضمان عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي للصحافيين قبل أن يحل فريقه ضيفًا على مونزا، السبت: «أولًا وقبل كل شيء، علينا أن نضمن مقعدًا في دوري أبطال أوروبا. وفوق كل شيء ستتاح لنا فرصة الاقتراب من هدف رائع لم يكن من الممكن توقعه في بداية العام. لكننا قلنا ذلك نحن هنا، ومن الواضح أننا سنحاول إزعاج منافسينا حتى النهاية... نحن نفعل شيئًا يفوق التوقعات بالنظر إلى ما حدث العام الماضي. علينا أن نواصل تعزيز (حلمنا) بكل قوتنا... لم يكن الأمر سهلًا حتى الآن، وستكون هناك عقبات أخرى علينا تجاوزها. علينا أن نكون بالكفاءة نفسها التي كنا عليها حتى الآن، دون أي أعذار».

ومع ذلك، لم يحقق نابولي أي فوز خارج أرضه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي؛ إذ خاض خمس مباريات خارج أرضه، تعادل في 4 وخسر 2-1 على ملعب كومو.

وأردف كونتي: «هذه حقائق لا تقبل الجدل، والحقيقة أننا في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر. حتى إذا لم نفز منذ فترة، فإننا لم نخسر منذ فترة طويلة - فقط في كومو. نمتلك العديد من النقاط ونحتل المركز الثاني، وهذا بفضل الثبات والاستمرارية في الأداء القوي على ملعبنا وخارجه.