نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحثا عن الفوز الأول.. بيراميدز يواجه أورلاندو بطموحات القادم ونسيان الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في السادسة من مساء الغد بتوقيت القاهرة، فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أمام نظيره فريق بيراميدز، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب سوكر سيتي، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث أصحاب القميص السماوي فريق بيراميدز عن أول فوز لهم أمام الفرق الجنوب افريقية، حيث سبق وتقابل فريق بيراميدز أمام أندية جنوب إفريقيا في 4 مباريات سابقة.

بدأ فريق بيراميدز مواجهاته أمام فرق جنوب إفريقيا، وذلك بمواجهة فريق مارومو جالانتس، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، وتعادل فريق بيراميدز ذهابا على ستاد القاهرة بهدف لكل فريق، وهزم في جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

آخر المواجهات لفريق بيراميدز أمام الفرق الجنوب افريقية، كانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، وذلك أمام فريق ماميلودي صنداونز.

تعادل بيراميدز في مباراة الذهاب سلبيا دون أهداف أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وخسر بهدف دون رد في مباراة العودة بالقاهرة.



يعد فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ثالث الفرق من دولة جنوب إفريقيا، التي تواجه فريق بيراميدز في المحافل الرياضية القارية.