نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجواير: هذه المباراة هي الأكثر جنونًا في مسيرتي مع اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، إن مباراة فريقه أمام ليون الفرنسي «أكثر المباريات جنونًا»، التي خاضها طوال مشواره الاحترافي، لخَّصت مسيرته المتقلبة مع النادي الإنجليزي.

وقاد ماجواير مانشستر يونايتد للتأهل للدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه المثير والجنوني 5 - 4 على ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، بعد اللجوء للوقت الإضافي، الخميس، في إياب دور الـ8 للمسابقة القارية.

وبدا أن مانشستر يونايتد أضاع حظوظه في الصعود للمربع الذهبي للمسابقة، فرغم تقدمه بهدفين نظيفين في اللقاء، الذي جرى بملعب «أولد ترافورد» أحرزهما الأوروغواياني مانويل أوغارتي، والبرتغالي ديوغو دالوت في الشوط الأول، فإن ليون ردَّ بأربعة أهداف دفعة واحدة.

وأدى هدفان سريعان لليون من كورنتين توليسو، والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو، إلى خوض شوطين إضافيَّين، ليواصل الفريق الفرنسي ضغطه رغم طرد توليسو لحصوله على الإنذار الثاني، بينما هزَّ ريان شرقي وألكسندر لاكازيت شباك مانشستر يونايتد.

ولكن أصحاب الأرض بذلوا جهدًا كبيرًا وحقَّقوا فوزًا صعبًا، حيث سجَّل برونو فرنانديز هدفًا من ركلة جزاء، ثم أحرز كوبي ماينو هدف التعادل الرائع في الدقيقة 120، قبل أن يضيف هاري ماغواير هدف الفوز بضربة رأس بعدها بلحظات.

وأصبح مانشستر يونايتد أول نادٍ في التاريخ يسجِّل هدفين في الدقيقة 120 من مباراة أوروبية كبرى.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في فرنسا، الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل 2 - 2، ليظفر الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» بورقة الترشح للدور قبل النهائي، بانتصاره 7 - 6 في إجمالي اللقاءين.

وقال ماجواير، الذي ذاق طعم النجاحات المذهلة وتعرَّض للسخرية خلال فترات صعبة: «لقد عشت لحظات رائعة في هذا النادي. أمضيت هنا 6 سنوات، وعشت أوقاتًا رائعة، وأخرى سيئة أيضًا».

وأضاف ماجواير في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أعتقد أن تلك المباراة لخَّصت مسيرتي في هذا النادي، بصراحة».

وأوضح: «لقد كان شعورًا لا يصدق أن أسجَّل هدف الفوز في مباراة بهذه الأهمية، في مباراة مليئة بتلك الأجواء الحماسية. إنها أغرب وأكثر مباراة جنونًا شاركت فيها أو شاهدتها، بصراحة. أعتقد أن اللاعبين أظهروا روحًا معنويةً عاليةً، وقاتلوا في النهاية ليغيِّروا مسار المباراة».