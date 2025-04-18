نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو يلمّح إلى إمكانية تدريب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفض مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو يوم الجمعة إغلاق باب التكهنات التي تشير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف.

وقد تؤدي الهزيمة الثقيلة التي مني بها ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي إلى إنهاء فترة كارلو أنشيلوتي الثانية في تدريب النادي، حيث يُعتقد أن ألونسو هو البديل المفضل.

وأمضى ألونسو 5 مواسم في ريال مدريد خلال مسيرته كلاعب، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وبعد توليه منصب المدير الفني لليفركوزن في أكتوبر 2022، وهي أول وظيفة له في الدرجة الأولى، قاد ألونسو النادي إلى ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها النادي بالدوري الألماني.

وفي حديثه قبل السفر إلى سانت باولي يوم الأحد، رفض ألونسو استبعاد الانتقال إلى العملاق الإسباني في الصيف قائلا ""إنه ليس الوقت المناسب لمناقشة المستقبل نحن في لحظة مهمة للغاية في الموسم".

ويتأخر ليفركوزن بست نقاط عن بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني قبل خمس مباريات متبقية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا إنه "لا يريد التحدث عن التكهنات والشائعات"، قائلًا إنه يتفهم "أن هذا يحدث، لكن الأهم بالنسبة لي هو ما يحدث الآن".

يوم السبت الماضي، قال الرئيس التنفيذي للنادي فرناندو كارو للصحفيين إنه يعتقد أن ألونسو سيكون في حراسة مرمى ليفركوزن الموسم المقبل "إنه يشعر بالراحة هنا. كما أننا نخطط معه للموسم المقبل: الاستعدادات للموسم المقبل والمباريات والتشكيلة".



كان ألونسو موضع تكهنات مماثلة في مارس من العام الماضي وسط ارتباطات بمدريد إلى جانب نادييه السابقين الآخرين ليفربول وبايرن، لكنه عقد مؤتمرًا صحفيًا لإغلاق باب التكهنات مع فريقه الذي يتجه نحو اللقب الأول.

هذا العام، لا يزال ليفركوزن يقدم واحدًا من أفضل المواسم في تاريخ النادي، ولكن يبدو أنه سينهي الموسم خالي الوفاض.



مع تضييع لقب البوندسليغا، أقصي ليفركوزن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، وخرج من كأس ألمانيا في نصف النهائي على يد أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة.