نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل كلوب: يورغن لن يدرب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مارك كوسيكي، مدير أعمال يورغن كلوب، أن المدرب الألماني لا ينوي العودة إلى التدريب الموسم المقبل، وأنه لن يقود ريال مدريد أو منتخب البرازيل.

وأكد كوسيكي في تصريحات لقناة "سكاي ألمانيا"، يوم الجمعة: أعلم أن هناك استفسارات مستمرة من أندية أوروبية كبرى وبعض الاتحادات بشأن كلوب، ومع ذلك، فهو لا ينوي تدريب أي فريق الموسم المقبل، ولا حتى ريال مدريد أو منتخب البرازيل.

وصرح كوسيكي علما أن كلوب سعيد بدوره الحالي: يورغن سعيد بدوره كمدير عالمي لشركة "ريد بول" ولديه عقد، لذلك ليس هناك ما يقوله أكثر من ذلك.

وتهدف تصريحات وكيل كلوب إلى إبعاد المدرب عن شائعات الأندية، وبالتالي تجنب إثارة غضب الإدارة العليا لـ "ريد بول"، والتي وقعت معه عقدا مرتفع الأجر للغاية للعمل كمستشار رياضي لجميع الأندية داخل العلامة التجارية.



ويعتبر ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز كلوب المرشح المثالي لمحاولة إعداة بناء المشروع الرياضي، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، وأكدت التقارير أن هناك بعض الاتصالات مع الألماني، لكن كلوب في الوقت الحالي ليس مهتما.