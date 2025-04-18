نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الخطيب السبب".. إعفاء مصطفى القاضي من منصبه كمدير تنفيذي لنادي جرين هيلز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر السعيد، رئيس مجلس إدارة نادي جرين هيلز، إعفاء مصطفى القاضي من منصبه كمدير تنفيذي للنادي، بعد ما نُسب إليه من إساءة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، تضمنت دعاء مسيئًا تجاه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ما أثار موجة واسعة من الاستياء والغضب في الأوساط الرياضية المصرية.

وأشار البيان الصادر عن إدارة النادي إلى أن ما تم تداوله أساء لمشاعر جماهير الأهلي وأسرة رئيسه، كما اعتبرته الإدارة خروجًا عن الروح الرياضية وانحدارًا لا يليق بالقيم الأخلاقية التي ينبغي أن تسود الساحة الرياضية.

وأوضح النادي أن القاضي أنكر مسؤوليته عن المنشور، مدعيًا تعرض حسابه للاختراق، وتمت دعوته للمثول أمام التحقيق لإثبات صحة ادعائه، إلا أنه أبلغ الإدارة بعدم قدرته على الحضور بسبب وعكة صحية حادة.

وبناء على تغيبه عن جلسة التحقيق، قرر مجلس الإدارة، وبعد التشاور، إعفاءه من مهامه بشكل رسمي، وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي، مع التأكيد على أنه لم يعد له أي صفة أو ارتباط إداري بالنادي.

وأكد الدكتور تامر السعيد في ختام البيان حرص نادي جرين هيلز على التمسك بالأخلاق الرياضية، ونبذ كل أشكال التعصب والفتنة، مشددًا على احترام النادي الكامل لكافة المؤسسات والأندية المصرية، وفي مقدمتها النادي الأهلي، بجماهيره العريضة وإدارته المحترمة.

وختم بقوله: "نُجدد دعوتنا لأن تبقى الرياضة مساحة للتنافس الشريف والارتقاء بالنفوس، لا أداة للإساءة أو الانقسام. حفظ الله مصر آمنة موحدة."