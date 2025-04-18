نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير استعدادًا لمواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في بريتوريا؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، والتي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين لقراءة الفاتحة، أعقبها فقرات بدنية خفيفة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

حضر المران الوزير المفوض محمد قنديل القائم بالأعمال وعمر شعيب القنصل المصري في جنوب إفريقيا، للاطمئنان على البعثة قبل مواجهة الغد.

وكان الاجتماع الفني للمبارة قد عقد اليوم، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.