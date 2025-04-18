نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول: لا نحتاج للتعاقدات الكبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد المدرب الهولندي لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم أرنه سلوت أن الحفاظ على تشكيلة الفريق القريب بقوة من التتويج باللقب أهم من التعاقدات الجديدة الكبيرة.

وتعززت خطط الريدز للموسم المقبل بتجديد نجميه الدوليين المصري محمد صلاح وقائده الهولندي فيرجيل فان دايك لعقديهما لمدة عامين في أنفيلد خلال الأسبوع الماضي.

ويبقى مستقبل المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد غير محسوم وسط تقارير قوية تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وصرح فان دايك قبل توقيع عقده الجديد أنه يتوقع "صيفًا حافلًا" في سوق الانتقالات من الريدز.

والصفقة الوحيدة التي أبرمها سلوت في موسمه الأول مع الفريق كانت الإيطالي فيديريكو كييزا الذي لعب دورًا هامشيًا.

لكن مع تفوق ليفربول بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، يشعر المدرب الهولندي بالرضا عن التشكيلة الحالية.

قال يوم الجمعة "دعونا نرى ما سيحدث في بقية الصيف، ولكن سيكون من الغريب أن أقول الآن إنني لست راضيًا عن الفريق، فقد قلت هذا منذ عام، نحن سعداء بالفريق الحالي".

وأضاف "ربما إذا استطعنا الحفاظ على هذا الفريق، فسيكون صيفًا حافلًا بالفعل. أعتقد أن جوهر الفريق يُراد الحفاظ عليه متماسكًا لأطول فترة ممكنة، ما دام أنهم يؤدون بأفضل طريقة ممكنة، ولكن من الجيد أيضًا بشكل عام أن يكون هناك بعض الطاقة الجديدة في الفريق وحوله مع لاعب أو اثنين. لكن هذا ليس ضروريًا حقًا بالنظر إلى الجودة التي نمتلكها وجودة الموسم الذي قدمناه".

يمكن لليفربول أن يحسم اللقب الأحد إذا فاز على ليستر سيتي وخسر أرسنال خارج أرضه أمام إبسويتش تاون.