نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة صن داونز.. وسام أبو علي يكشف اتفاقًا هامًا بين لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة فريق صن داونز غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وهناك حماس كبير بين جميع اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب لتسهيل المهمة في لقاء العودة بالقاهرة؛ للوصول إلى المباراة النهائية.

وأضاف أن لاعبي الأهلي يركزون جيدا في المباراة، ويسعون إلى تحقيق الفوز، وهو الهدف الأساسي لديهم، وهناك أكثر من جلسة جمعت اللاعبين، والجميع اتفق على بذل أقصى الجهد خلال تلك المباراة.

وأشار إلى أنه يطمح مع زملائه إلى الوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة؛ لتحقيق إنجاز تاريخي في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي والمرة الثانية بالنسبة له، وأيضا المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة.