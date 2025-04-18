نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الفيحاء بعد قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي. تشكيل الأهلي أمام الفيحاء حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير ايبانيز، بكر.

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: فيجا، جالينو، ايفان توني. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.