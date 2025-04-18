نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة السبت.. ماذا قدم الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر الغد، نظيره فريق الأهلي، وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا، في إطار مباريات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الجارية. أولا.. أرقام وإحصائيات فريق صن داونز لعب: 10

فاز: 5

تعادل: 4

خسر: 1

سجل: 14

استقبل: 4

شباك نظيفة: 6

عجز عن التسجيل: 3 ثانيا.. أرقام وإحصائيات فريق الأهلي لعب: 10

فاز: 7

تعادل: 1

خسر: 2

سجل: 22

استقبل: 7

شباك نظيفة: 5

عجز عن التسجيل: 2