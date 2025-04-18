نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الأهلي: جاهزون لمواجهة صن داونز وهدفنا إسعاد الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمزة علاء، حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز غدا في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وجميع اللاعبين يبذلون أقصي ما لديهم لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي.

وأضاف أن الأهلي مركز جيدا في مباراة الغد، وكل اللاعبين يعلمون مدى صعوبتها وأهميتها، ولديهم رغبة قوية لتكملة المشوار للنهاية والتتويج باللقب، مؤكدًا أن الأهلي في آخر خمس سنوات فاز بالبطولة ٤ مرات، ولديه فرصة كبيرة ـ بإذن الله ـ للتويج باللقب هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز كبير يحسب لهذا الجيل من اللاعبين.

وأوضح أن مباراة الغد أمام صن داونز صعبة للغاية، خاصة أن المنافس من الفرق القوية التي تقدم دائما مردودا جيدا.. ولكن الأهلي يعرف كل ذلك، واعتاد على مثل هذه المواجهات.