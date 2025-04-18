نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هاني: الجيل الحالي في الأهلي يستحق "الحلم الكبير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النادي الأهلي، أن الفريق استعد جيدًا لمواجهة صن داونز غدا في دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن الهدف من التواجد في جنوب إفريقيا هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مشواره نحو اللقب القاري.

وقال هاني: «استعدينا جيدا للمباراة، ونحن في جنوب إفريقيا بكامل تركيزنا؛ لكي نخرج بنتيجة إيجابية وندرك جيدا أهمية اللقاء، بما يمثله من خطوة مهمة في طريق البطولة».

وأضاف: «هناك حديث بين اللاعبين على ضرورة التركيز وبذل مجهود مضاعف، ونعمل على قلب رجل واحد، ولدينا رغبة قوية في العودة بنتيجة ترضي جماهيرنا».

وتابع مدافع الأهلي: «الحماس موجود لدى كل اللاعبين، وجاهزون لخوض مواجهة الغد والجميع يسعى لتقديم أداء قوي يليق باسم النادي الأهلي، ونحقق خطوة تقربنا من التأهل للدور النهائي».

واختتم محمد هاني تصريحاته قائلًا: «الجيل الحالي حلمه تحقيق إنجاز جديد، بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. هذا هو الحلم الكبير، والجيل الحالي يستحق تحقيقه».