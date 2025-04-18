هل يتولى كلوب تدريب ريال مدريد أو البرازيل؟.. وكيله يرد بحسم

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أحمد جودة - القاهرة - رد وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، على الشائعات المترددة حول إمكانية قيادته لمنتخب البرازيل أو ريال مدريد الإسباني.

وحسب الصحفي الألماني فلوريان بلتنبيرج فأن مارك كوسيكي وكيل أعمال كلوب قد علق على الشائعات التي تربطه بالبرازيل وريال مدريد قائلًا: “أنه سعيد للغاية بدوره الجديد كرئيس لكرة القدم العالمية في ريد بول”.

وأشار بلتنبيرج إلى أنه من المعلوم أن هناك اهتمام واستفساراتٍ ملموسةً بشأن كلوب من أنديةٍ كبرى واتحاداتٍ رياضيةٍ عديدة.

وأضاف أن كلوب لا ينوي العودة للتدريب في الموسم المقبل، سواء مع ريال مدريد أو منتخب البرازيل.