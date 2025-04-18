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أحمد جودة - القاهرة - عقد صباح اليوم بأحد فنادق مدينة بريتوريا الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصن داونز الجنوب إفريقي، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتي تقام غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام صن داونز

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غدًا السبت على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.