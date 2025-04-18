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أحمد جودة - القاهرة - قال هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، إن "أكثر المباريات جنونا" التي خاضها طوال مشواره الاحترافي لخصت مسيرته المتقلبة مع النادي الإنجليزي.

ماجواير: مباراة ليون "الأكثر جنونا في مشواري" لخصت مسيرتي مع مانشستر يونايتد

وقاد ماجواير مانشستر يونايتد للتأهل للدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه المثير والجنوني 5 / 4 على ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، بعد اللجوء للوقت الإضافي، أمس الخميس، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وبدا أن مانشستر يونايتد أضاع حظوظه في الصعود للمربع الذهبي للمسابقة، فرغم تقدمه بهدفين نظيفين في اللقاء، الذي جرى بملعب (أولد ترافورد) أحرزهما الأوروجواياني مانويل أوجارتي والبرتغالي ديوجو دالوت في الشوط الأول، رد ليون بأربعة أهداف دفعة واحدة.

وأدى هدفان سريعان لليون من كورنتين توليسو والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو إلى خوض شوطين إضافيين، ليواصل الفريق الفرنسي ضغطه رغم طرد توليسو لحصوله على الإنذار الثاني، بينما هز ريان شرقي وألكسندر لاكازيت شباك مانشستر يونايتد.

ولكن أصحاب الأرض بذلوا جهدا كبيرا وحققوا فوزا صعبا، حيث سجل برونو فرنانديز هدفا من ركلة جزاء، ثم أحرز كوبي ماينو هدف التعادل الرائع في الدقيقة 120، قبل أن يضيف هاري ماجواير هدف الفوز بضربة رأس بعدها بلحظات.

وأصبح مانشستر يونايتد أول ناد في التاريخ يسجل هدفين في الدقيقة 120 من مباراة أوروبية كبرى.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل 2 / 2، ليظفر الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) بورقة الترشح للدور قبل النهائي، بانتصاره 7 / 6 في إجمالي اللقائين.

وقال ماجواير، الذي ذاق طعم النجاحات المذهلة وتعرض للسخرية خلال فترات صعبة "لقد عشت لحظات رائعة في هذا النادي. أمضيت هنا ست سنوات، وعشت أوقاتا رائعة، وأخرى سيئة أيضا".

وأضاف ماجواير في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "اعتقد أن تلك المباراة لخصت مسيرتي في هذا النادي، بصراحة".

وأوضح: "لقد كان شعورا لا يصدق أن أسجل هدف الفوز في مباراة بهذه الأهمية، في مباراة مليئة بتلك الأجواء الحماسية، إنها أغرب وأكثر مباراة جنونا شاركت فيها أو شاهدتها، بصراحة. اعتقد أن اللاعبين أظهروا روحا معنوية عالية وقاتلوا في النهاية ليغيروا مسار المباراة".

وسبق لماجواير أن أحرز هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بالدوري الأوروبي ضد بورتو البرتغالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما سجل هدف الفوز في الوقت بدلا من الضائع ضد ناديه السابق ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي في فبراير/شباط الماضي، بالإضافة لهدف الفوز للفريق ضد إيبسويتش تاون في وقت سابق من الشهر الجاري بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن اللحظة الأكثر إثارة للدهشة على الإطلاق، كان في لقاء يونايتد مع ليون، إذ حافظ هذا الانتصار على آمال الفريق العريق في الفوز بلقب الدوري الأوروبي، حيث يسعى لإنقاذ موسمه بفوز يضمن له التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويعاني مانشستر يونايتد من النتائج المهتزة هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، مبتعدا بفارق كبير عن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم المقبل.

وشدد ماجواير في ختام حديثه: "من المهم أن نبذل قصارى جهدنا في هذه البطولة، لكننا ما زلنا في قبل النهائي، لذا لا نريد أن ننجرف في الحديث عن الفوز بالبطولة. لقد كان هذا الموسم صعبا للغاية على جميع المعنيين، جميع المشجعين، جميع اللاعبين، والجهاز الفني".