يورتشيتش يعاين ملعب سوكر سيتي قبل مواجهة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على معاينة ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، والذي سيجمع بين بيراميدز وأورلاندو في إطاز مباريات دوري أبطال إفريقيا.

يورتشيتش يعاين ملعب سوكر سيتي

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى المدير الفني ومعه المهاجم دودو الجباس بأرضية الملعب وكذلك التجهيزات المتاحة خاصة وأن استاد سوكر سيتي هو الذي استضاف نهائي كأس العالم ٢٠١٠ بين إسبانيا وهولندا ويتسع لقرابة ٩٤ ألف متفرج.