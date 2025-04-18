نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يضم الأهلي كريستيانو رونالدو للمشاركة في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت عدة تقارير إعلامية عن ما تردد خلال الفترة الماضية عن رغبة الأحمر في ضم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

هل يضم الأهلي كريستيانو رونالدو؟

حيث أكدت التقارير الصحفية أن الأهلي لم يفكر في ضم كريستيانو رونالدو للمشاركة في بطولة لمدة شهر، وهذا الاقتراح مرفوض بشكل قاطع.

وأشارت أن النادي يضع تركيزه في الفترة الحالية على الصفقات القوية في جميع المراكز، وبقاء هذه الصفقات مع الفريق عدة مواسم.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بجانب إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي، وايضًا بنفيكا البرتغالي.

موعد المباراة الأولى للأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إنتر ميامي يوم 15 من شهر يونيو ويحتضن اللقاء ملعب "هارد روك"