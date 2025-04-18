هانسي فليك يهاجم الاتحاد الإسباني: "ضدنا بشكل لا يصدق"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن النظام الذي يضعه الاتحاد الإسباني، حيث قال في تصريحات الجميع هنا ضد الفرق.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة ال٣٣ من الدوري الإسباني.

تقام مباراة برشلونة مع سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني، يوم ١٩ أبريل في تمام الساعة ال٤:١٥ بتوقيت القاهرة وال٥:١٥ بتوقيت مكة المكرمة.

هانسي فليك يهاجم الاتحاد الإسباني

قال هانسي فليك: "لماذا لا يمكننا اللعب في الساعة 6:00 مساءً؟ عادة ما نلعب هنا في ذلك الوقت، فلماذا لا هناك؟ أعطني سببًا واحدًا".

"أريد أن أعرف من المسؤول عن هذا. بالنسبة لي، هذا صادم".

اضاف هانسي فليك: "كل اتحاد، أو كل دوري يهتم بأنديةهم، لكنهم هنا لا".

"يُسمح لنا باللعب، ثم نعود في الساعة 5 أو 6 صباحًا. إنه أمر لا يصدق".

"هذا التقويم لا يساعدنا، ولا يساعد كرة القدم الإسبانية أيضًا".

