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أحمد جودة - القاهرة - أكد دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز أن الفريق متشوق ومستعد تماما للمباراة التي تجمعه بأورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال، وأن الوصول إلى هذه المرحلة أمر يدعو للفخر خاصة في المشاركة الثانية للفريق بدوري أبطال إفريقيا، وحاليا بيراميدز في نصف النهائي وطموحه بلا حدود من أجل التتويج باللقب القاري.

دودو الجباس: مواجهة أورلاندو لن تكون سهلة لأنه فريق قوي

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

دودو شدد على أن الفريق على أتم استعداد للمباراة واللاعبون جاهزون والفريق يتطور بشكل واضح وينافس على كل البطولات، بفضل مجموعة اللاعبين الرائعين في صفوف الفريق ووجود جهاز فني مميز بقيادة يورتشيتش، ويعلم أن مواجهة أورلاندو لن تكون سهلة لأنه فريق قوي يقدم كرة قدم ممتازة، ولكن في النهاية بيراميدز يمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات بعضهم توج باللقب والبعض الآخر لعب النهائيات، وسيقدمون أفضل ما لديهم لعبور نصف النهائي والتتويج بلقب البطولة.

الجباس أوضح أن الأحداث التي جرت بعد فوز أورلاندو على مولودية الجزائر في اللقاء الماضي لن تؤثر مطلقا على بيراميدز، لأن الفريق سبق له اللعب مرتين من قبل في جنوب إفريقيا ويعلم أن الأجواء مميزة والجماهير رائعة، والهدف هو تحقيق نتيجة تجهل مواجهة الإياب بالقاهرة أسهل.

