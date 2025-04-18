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أحمد جودة - القاهرة - شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني على أهمية المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكدا على فخره الشديد بأن يكون بيراميدز في هذه المرحلة من البطولة، وعلى اللاعبين الاستمتاع بأنهم في نصف النهائي، وأن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المشوار حتى التتويج باللقب القاري.

يورتشيتش: نعلم مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، أنه يعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة أورلاندو على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك أن المنافس مقارنة بنادي بيراميدز يمتلك الخبرات القارية وسبق له لعب النهائيات، في حين أن فريقه حديث العهد ولم يمر عليه سوى ٦ سنوات، وما وصل إليه يدعو للفخر الشديد وعلينا مواصلة المشوار بكل قوة.

المدير الفني أوضح أنه شاهد العديد من مباريات أورلاندو ويعرف كل شيء عن الفريق ولاعبوه لديهم الرغبة في تقديم أفضل أداء والعودة من جوهانسبرج بنتيجة تؤمن التأهل للنهائي، موضحا أنه لن يغير كثيرا في خطة اللعب وتشكيل الفريق بسبب المنافس، لأن بيراميدز يمتلك طريقته المميزة وأسلوبه، وسيعمل بنفس الشكل من أجل تأمين بطاقة النهائي.

المدير الفني أوضح أنه فخور بأن يتواجد بيراميدز بين الأربعة الكبار قي القازة، ومواجهات الأندية المصرية والجنوب أفريقية لديها طابع خاص، وأن يكون بيراميدز في هذا المكان المثالي أمر رائع ونسعى للتطور وأن نكون بشكل مستمر بين الكبار ومنافسون على كل البطولات، ورغم فارق الخبرة القارية بين أورلاندو وبيراميدز إلا أن فريقه سيقدم مباراة كبيرة دون أدنى شك.