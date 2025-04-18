ميسي: ما يظهره لامين يامال مثير للإعجاب وجوارديولا من عالم آخر

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أحمد جودة - القاهرة - تغزل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي بقدرات وإمكانيات الموهبة الإسبانية لامين يامال لاعب برشلونة، مؤكدًا أنه من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

ميسي: كانت لدي نية العودة إلى برشلونة

وقال ليونيل ميسي في تصريحات لبرنامج "Simplemente Futbol": "ما يُظهره لامين يامال مُثيرٌ للإعجاب، لقد فاز بالفعل ببطولة أوروبا مع إسبانيا".

وأضاف: "ما زال في السابعة عشرة من عمره، وهو في طور النمو، وسيواصل تطوره كلاعب وسيضيف لمساته المميزة إلى أسلوب لعبه، تمامًا كما فعلتُ أنا، يتمتع بصفات رائعة، وهو بالفعل أحد أفضل لاعبي العالم".

وأشاد الأسطورة الأرجنتينية، بأسلوب لعب الإسباني بيب جوارديولا، بسبب بساطته وتميّزه، مُشيرًا إلى أنه أفضل مدرب عمل تحت قيادته، وقال:" بيب جوارديولا من عالم آخر، إنه الأفضل".

وأكمل حديثه: "إنه مختلف، يرى أشياءً لا يراها أحد غيره، لقد غيّر كرة القدم، أراد الجميع تقليدنا، في الواقع، أضرّ بكرة القدم نوعًا ما، لأن البعض حاول اللعب مثل برشلونة".

وكشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته القوية في العودة إلى النادي الكتالوني، وقال: "كانت لدي نية العودة إلى برشلونة، والرجوع إلى المكان الذي لطالما رغبت في التواجد فيه، لكن لم يكن ذلك ممكنًا مرة أخرى."

وأكمل: "بعد ذلك، أصبح القرار عائليًا بالدرجة الأولى، فوزنا بكأس العالم كان له تأثير كبير أيضًا، وكنت واضحًا تمامًا: لا أريد اللعب لأي فريق آخر في أوروبا".

واختتم الأسطورة الأرجنتينية تصريحاته مؤكدًا أنه حقق كل أحلامه كلاعب، وقال: "كنت أفتقد فقط كأس العالم، وقد حققتها، الآن أشعر أنني أنجزت كل ما حلمت به، ولا أطمح لشئ آخر".