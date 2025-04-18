نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري بعد تطبيق التوقيت الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز 2024 -2025، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تقام المباريات الموضوعة في جدول الدوري الساعه 5 بدلًا من 4، والمباريات التي كان محددا لها السابعة مساءً تقام فى الثامنة.

تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وتقرر تطبيق مواعيد المباريات الجديدة للدوري بداية من الجولة الثالثة، وتم إخطار جميع الأندية بذلك.

من ناحية أخرى، قررت إدارة المسابقات فى الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم 2024-2025 بين بيراميدز والزمالك يوم 20 مايو المقبل، على أن يُحدد فى وقت لاحق الملعب الذى تقام عليه المباراة.