نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكفة متقاربة.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز قبل مواجهة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثالثة عصر الغد، ضيفا على نظيره الجنوب أفريقي فريق صن داونز، وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الفريقين بكافة البطولات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة غدا.

تقابل الفريقان من قبل في 16 مباراة آخرها مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة المستحدثة الدوري الأفريقي.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق صن داونز في 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وفاز فريق صن داونز في 5 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي 19 هدفا، واستقبلت شباكهم 20 هدفا، ويعتبر مهاجم الأهلي السابق خالد بيبو هو هداف الأهلي أمام صن داونز برصيد 3 أهداف، بينما يعتبر مهاجم فريق صن داونز بيتر شالوليلي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

حافظ لاعبو الأهلي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في 6 مواجهات، بينما حافظ لاعبو صن داونز على شباكهم في 4 مباريات.

يعد الحارس محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن دوانز، برصيد 12 مباراة.

أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الأهلي أمام نظيره الجنوب أفريقي، كان لصالح فريق صن داونز بنتيجة 5-0، وذلك في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019.

موعد مباراة الإياب

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري.