نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين الإصابة والعقد.. آرني سلوت يكشف وضع أرنولد مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني لنادي ليفربول، آرني سلوت، عن آخر تطورات حالة اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يواصل تعافيه من إصابة غيبته لأسابيع عن المشاركة، كما أبدى رأيه بشأن إمكانية ظهوره في مواجهة ليستر سيتي المرتقبة، متطرقًا في الوقت ذاته إلى مستقبله داخل أسوار "أنفيلد".

ويبتعد أرنولد عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة خلال لقاء دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، الذي أُقيم على ملعب أنفيلد في 11 مارس الماضي.

ويستعد الريدز حاليًا لملاقاة ليستر سيتي، مساء الأحد، على أرضية ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سلوت يوضح حالة أرنولد بعد الإصابة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أوضح سلوت أن اللاعب قد عاد بالفعل إلى التدريبات الجماعية، وقال: "ترينت بدأ في العودة تدريجيًا، وقد شارك معنا أمس في جزء من الحصة التدريبية. في كل مرة يعود فيها للتدريبات، يؤكد التزامه الكبير".

وأضاف المدرب الهولندي: "بذل مجهودًا ضخمًا خلال فترة التأهيل، وقد بدا ذلك واضحًا بمجرد لمسه للكرة، يظهر براعته وروحه القتالية التي نحتاجها في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم".

وبخصوص موقفه من المشاركة في لقاء ليستر، أوضح سلوت أن أرنولد قد يتواجد على مقاعد البدلاء، قائلًا: "حتى الآن، لا يمكنه البدء بشكل أساسي، فهو غائب منذ ما يقرب من خمسة أسابيع ونصف، وأمس ربما كانت أول حصة تدريبية شبه مكتملة له مع الفريق. لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد اليوم وغدًا، فقد نراه على دكة البدلاء".

وأشار إلى الظروف التي تمر بها خيارات الفريق في مركز الظهير الأيمن: "كونور برادلي أيضًا غير متاح منذ فترة، لذا فإن وجود ترينت حتى ولو بديلًا سيكون مهمًا للغاية لنا".

تصريحات نارية من سلوت عن أرنولد

وعن ملف تجديد عقد أرنولد، الذي يُنتظر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وخاصة بعد إعلان تجديد عقود محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، أبدى سلوت تحفظًا واضحًا، وقال: "كما قلت من قبل، نحن لا نناقش المسائل التعاقدية علنًا قبل أن تُحسم بشكل نهائي، وهذه الأمور ما زالت قيد المتابعة".

واستكمل: "ترينت قدم موسمًا مميزًا، وحتى خلال إصابته كان يعمل بجدية من أجل العودة. كل من تابع ليفربول في السنوات الأخيرة يعرف جيدًا مكانته كلاعب من طراز فريد في مركز الظهير الأيمن".

وعن تأثير الشائعات ووسائل الإعلام على تركيز اللاعبين، رد سلوت بنبرة واضحة: "لا أعتقد أن اللاعبين يتأثرون بما يُقال. من يلعب بهذا المستوى لفترة طويلة لا تزعزعه تعليقات الصحافة. هؤلاء لاعبون محترفون، ويعرفون طريقهم جيدًا".

وختم حديثه قائلًا: "أعرف أن البعض يظن أن الأمور المالية تشكل ضغطًا عليهم، لكن الواقع أن هؤلاء النجوم لا يقلقون من هذا النوع من الأمور. تركيزهم منصب بالكامل على اللعب وتحقيق الأهداف".