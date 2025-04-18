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أحمد جودة - القاهرة - تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 20 عامًا والتي تنطلق يوم 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

إسلام عبد العزيز رئيسًا للجنة المتطوعين بأمم إفريقيا للشباب في مصر

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة رئاسة لجنة المتطوعين بالبطولة إلى إسلام عبد العزيز رئيس لجنة المتطوعين والذي سبق وتولى رئاسة لجنة في العديد من البطولات العالمية التي استضافتها مصر في مختلف الرياضات خلال السنوات الماضية.

ويستضيف ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 12 مباراة خلال منافسات البطولة، بينها جميع مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب المصري صاحب الأرض، باستثناء المباراة الافتتاحية، التي تجمع منتخبي مصر وجنوب إفريقيا ويستضيفها ستاد القاهرة.

كما يستضيف ستاد هيئة قناة السويس مباراتين في الدور ربع النهائي، وإحدى مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.