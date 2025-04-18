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أحمد جودة - القاهرة - استعاد فريق كروزيرو نغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، وحقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه باهيا، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

كروزيرو يعود للانتصارات بثلاثية في باهيا بالدوري البرازيلي

وافتتح لوكاس روميرو التسجيل لكروزيرو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأضاف كايو جورج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 65 و75 على الترتيب، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 14.

وارتفع رصيد كروزيرو، الذي افتتح مشواره في المسابقة بالفوز على ميراسول، قبل أن يخسر أمام إنترناسيونال ويتعادل مع ساو باولو في المرحلتين التاليتين، إلى 7 نقاط في المركز الخامس.

وفي المقابل، توقف رصيد باهيا، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة خلال الموسم الحالي حتى الآن، عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، علما بأن هذه هي الخسارة الأولى التي يتكبدها في البطولة خلال الموسم الحالي.

وكان باهيا تعادل مع كورينثيانز وسانتوس وميراسول في مبارياته الثلاث الأولى في البطولة هذا الموسم.