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أحمد جودة - القاهرة - ربما يحسم ليفربول تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، خلال المرحلة الـ33 للمسابقة العريقة، التي تنطلق فعالياتها غدا السبت.

ليفربول يواجه ليستر ويأمل في خسارة أرسنال أمام إيبسويتش للتتويج رسميا بالبريميرليج

وبدأ العد التنازلي لحسم ليفربول لقبه الـ20 في المسابقة، ليتقاسم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، حيث يحتاج الفريق إلى حصد النقاط الثلاث خلال لقائه مع مضيفه ليستر سيتي، بعد غد الأحد، وفي نفس الوقت، خسارة أرسنال أمام مضيفه إيبسويتش تاون، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) في ذات اليوم، للفوز بالبطولة رسميا.

وحال عدم حدوث هذا السيناريو، ربما يتم حسم اللقب يوم الأربعاء القادم، عندما يلتقي أرسنال مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الـ34 للبطولة، أو في يوم الأحد التالي حينما يواجه ليفربول ضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب (آنفيلد).

ويبدو أن فوز ليفربول بالبطولة هذا الموسم سيحدث حتما، في ظل تربع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت على الصدارة حاليا برصيد 76 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، مع تبقي 6 مراحل فقط على نهاية الموسم.

وبما أن ليفربول يحتاج إلى 6 نقاط فقط لضمان الفوز بالبطولة، دون النظر لنتائج باقي منافسيه في المسابقة، فقد أصبح أمر وقوفه على منصة التتويج الآن مسألة وقت لا أكثر.

وتسبب الفارق الكبير في النقاط بين ليفربول وأرسنال في تخفيف الضغط على رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، وهو ما جعل الفريق الأحمر لا يلعب نفس القوة التي أظهرها في معظم فترات الموسم، وهو ما يحتاجه عادة في سباق المنافسة على اللقب.

ولم يكن آخر فوزين لليفربول في أنفيلد، على إيفرتون وويستهام يونايتد، مقنعا، فيما تخللها خسارة غير متوقعة أمام مضيفه فولهام، ليتكبد الفريق خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم

وعقب خروجه المبكر من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم خسارته أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية لكأس الرابطة، بدأ ليفربول يتعثر في الأسابيع الأخيرة، لكن أرسنال لم يستغل الفرصة، واهتزت نتائجه بعض بعض الشئ في الفترة الماضية على الصعيد المحلي.

وبدلا من ذلك، وفر أرسنال أفضل ما لديه من طاقة لمواصلة مسيرته في دوري الأبطال، حيث صعد للدور قبل النهائي في البطولة القارية، بعدما أطاح بريال مدريد الإسباني (حامل اللقب)، أول أمس الأربعاء، بينما اكتفى بالتعادل مع إيفرتون وبرينتفورد في الدوري المحلي.