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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نابولي إلى مواصلة الضغط على إنتر المتصدر خلال المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على مونزا متذيل الترتيب السبت، في حين يخوض بطل الموسم الماضي مواجهة صعبة ضد جاره ومضيفه بولونيا الأحد.

نابولي يسعى لمواصلة الضغط على إنتر ميلان

ويحتل إنتر المركز الأول متقدما بفارق 3 نقاط عن نابولي، لكن الأول لا يزال يحارب على ثلاث جبهات، في حين يصب الفريق الجنوبي تركيزه على الدوري فقط.

وبذل إنتر جهدا مضاعفا لإزاحة بايرن ميونيخ الألماني من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، فخرج بالتعادل 2-2 على ملعبه إيابا الأربعاء بعد أن تقدم 2-1 ذهابا على ملعب "أليانتز ارينا" في ميونيخ.

ويواجه إنتر برشلونة الإسباني في نصف النهائي أواخر الشهر الحالي.

كما يخوض إنتر إياب نصف نهائي كأس ايطاليا ضد جاره ميلان الأربعاء المقبل بعد ان تعادلا 1-1 ذهابا مطلع الشهر الحالي وبالتالي يأمل في تكرار انجاز الثلاثية التي حققها عام 2010 بقيادة مدربه الشهير البرتغالي جوزيه مورينيو ويصبح بالتالي اول فريق ايطالي يحقق هذا الإنجاز.

في المقابل، يركز نابولي على الدوري فقط ومحاولة إحراز اللقب للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

لدى مدربه أنتونيو كونتي فرصة كبيرة لانتزاع اللقب من النادي الذي قاده هو والمهاجم البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو إلى لقب الدوري في عام 2021، بعد أن بدأ الموسم والفريق في حالة من الفوضى التامة.

تولى المدرب البالغ من العمر 55 عامًا مسؤولية نابولي الصيف الماضي، وكان الفريق يعاني بعد احتلاله مركزا متواضعا في الدوري الموسم الماضي وفي ظل رغبة نجميه المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين والجناح الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا الانتقال إلى ناد آخر.

تحققت رغبة أوسيمين بالانتقال على سبيل الإعارة إلى جلطة سراي التركي في مطلع الموسم، في حين انتقل كفارا في سوق الانتقالات الشتوية إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.

وصاغ كونتي نابولي على شاكلته، حيث يُعد لوكاكو ولاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي أبرز لاعبيه بعد انضمامهما من تشلسي ومانشستر يونايتد الانجليزيين تواليا في أغسطس.

قال كونتي بعد فوز فريقه على إمبولي 3-0 الاثنين "نحن الآن متأخرون بثلاث نقاط عن إنتر، وهو أمرٌ لا يُصدق (في بداية الموسم). كان هدفنا إثارة الفوضى، وهذا ما نفعله. يجب شكر نابولي على إبقاء سباق اللقب قائمًا".