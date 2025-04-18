نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر ضد القادسية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره القادسية وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

تشكيل النصر ضد القادسية في دوري روشن

ويرغب النصر في الفوز على القادسية العنيد والذي يرغب في الزحف للمركز الثالث أملا في المشاركة والتواجد في المربع الذهبي، ومن المتوقع أن يدخل مدرب العالمي ستيفانو بيولي، المباراة بتشكيل مكون من:-

‎حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

‎خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.

‎خط الوسط: أيمن يحي، علي الحسن، أوتافيو مونتيرو، ساديو ماني.

‎خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جون دوران.

موعد مباراة النصر أمام القادسية في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات للسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط.