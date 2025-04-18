«كولر» و«الشناوي» يحضران اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

«كولر» و«الشناوي» يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز

يعقد المؤتمر الصحفي في الثانية ظهر اليوم بملعب لوفتوس الذي يستضيف المباراة في مدينة بريتوريا.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.