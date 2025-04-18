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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الإسكواش حول العالم مساء اليوم إلى مدينة الجونة، حيث يسدل الستار على منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى بطولات البلاتينيوم، في ليلة مصرية خالصة تجمع أربعة من أبطال مصر في النهائيين.

ليلة مصرية خالصة في نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

وتنقل قناة "أون سبورت 2" مباريات النهائي على الهواء مباشرة، في إطار تغطيتها المتميزة للبطولات المحلية والدولية، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، حرصا منها على تقديم خدمة مميزة للمشاهد المصري والعربي لمتابعة أبطال مصر في رياضة الإسكواش.

وتنطلق منافسات النهائي اليوم الجمعة، حيث تلتقي في نهائي السيدات المصنفة الأولى عالميًا نوران جوهر مع الواعدة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة، في تمام الساعة السابعة مساءً، في مواجهة تعد استثنائية خاصة لعرفي، التي تخوض أول نهائي لها في تاريخ بطولات البلاتينيوم.

وفي الثامنة مساءً، يتجدد الموعد بين مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، وغريمه علي فرج، المصنف الثاني، في نهائي الرجال للمرة الثالثة على التوالي في الجونة، بعد تفوق فرج في النسختين السابقتين، وهو الأكثر تتويجًا باللقب برصيد ثلاث مرات، متساويًا مع اللاعب رامي عاشور، بينما يسعى عسل لحصد ثاني ألقابه.

وكان فرج قد حجز مقعده في النهائي بعد انتصار صعب على الويلزي جويل ميكين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة امتدت لـ81 دقيقة (11-8، 8-11، 11-7، 11-7).

بينما تأهل مصطفى عسل بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول بنفس النتيجة في 73 دقيقة (9-11، 11-4، 11-5، 11-6).

وفي منافسات السيدات، واصلت أمينة عرفي كتابة التاريخ بعدما تغلبت على الأمريكية أوليفيا ويفر بثلاثة أشواط نظيفة في 58 دقيقة (12-10، 11-9، 11-8).

فيما شهدت مباراة نصف النهائي الأخرى مواجهة مثيرة قلبت خلالها نوران جوهر تأخرها إلى فوز صعب على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في 92 دقيقة (9-11، 11-6، 7-11، 13-11، 11-8).