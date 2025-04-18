نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر دوري المحترفين السعودي "دوري روشن" والذي يشهد مواجهات قوية.

جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة

ومازال الصراع قائما على لقب الدوري بين الاتحاد صاحب الصدراة والهلال صاحب الوصافة، بينما يحاول النصر اللحاق بركب المنافسة في المركز الثالث.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب مباريات دوري روشن قبل مباريات اليوم:-

1-الاتحاد: 65 نقطة

2-الهلال: 61 نقطة

3-النصر:57 نفطة

4-الأهلي: 52 نقطة

5-القادسية: 52 نقطة

6-الشباب: 50 نقطة

7-الاتفاق: 40 نقطة

8-التعاون: 38 نقطة

9-الرياض: 34 نقطة

10- الخليج: 33 نقطة

11-الخلود: 31 نقطة

12-الفيحاء: 29 نقطة

13-الفتح: 29 نقطة

14-ضمك: 28 نقطة

15-العروبة: 26 نقطة

16-الأخدود: 25 نقطة

17-الوحدة:23 نقطة

18-الرائد: 18 نقطة