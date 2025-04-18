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أحمد جودة - القاهرة - يسعى السد للاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري القطري لكرة القدم عندما يلتقي الأهلي الجمعة في الجولة الأخيرة التي تشهد تمسك الدحيل بأمل التتويج المشروط بأكثر من الفوز على الخور.

الدوري القطري.. السد للظفر باللقب والدحيل ينتظر مساعدة الأهلي

وستكون النقاط الثلاث كافية لـ "الزعيم" ( 49 نقطة) من أجل الوصول إلى لقبه الثامن عشر (رقم قياسي) وتوسيع الفارق إلى عشرة ألقاب عن غريميه الدحيل والريان.

ولن تحمل المواجهة أية أهمية بالنسبة للأهلي الذي حسم مركزه الرابع بالوصول إلى النقطة 35 وسط إمكانية الحصول على مقعد قاري في حال توج احد الثلاثة الأوائل بلقب كأس الأمير.

ويقول الإسباني فليكيس سانشيز مدرب السد "هي الخطوة الأخيرة من أجل الظفر باللقب، وبالتالي المهمة تتحدث عن نفسها، ونحتاج إلى أن نحافظ على هدوءنا وعلى تركيزنا من أجل تحقيق هدفنا".

وأضاف "كنا نضع جل اهتمامنا بكل مباراة على حدة، حتى وصلنا إلى الجولة الأخيرة التي لا نعتمد فيها على أحد سوى أنفسنا، الجميع يدرك قيمة وأهمية المباراة".

وختم "التتويج هو الهدف الدائم لناد مثل السد يملك ثقافة المنافسة على كل بطولة يشارك بها".

ويدرك السد أن التعثر ولو بالتعادل سيمنح الدحيل اللقب بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة حسب لائحة الدوري، بعدما كان قد خسر ذهابا أمام الغريم 1-5 وانتصر إيابا 2 -صفر.